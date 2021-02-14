حمدان: بنو معروف البواسل السلام على نضالكم وشهدائكم‎

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توجه العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بتحية العزة والإجلال إلى أهلنا في الجولان الحبيب، أهل الكرامة والشرف والكمال.

بنو معروف البواسل السلام على نضالكم وشهدائكم، والسلام على اسراكم في زنازين الحرية.

أنتم كنتم وستبقون فخر الامة أسياد وسيدات ميادين جهادها.

منذ ١٤ شباط ١٩٨٢ .. ٣٩ عاماً على المواجهة الشاملة التي كانت مثلاً ومثالاً في المقاومة وفي ورفض الاحتلال.

وأنتم اليوم تاج الرؤوس وطليعة المقاومة، ستبقون شعلة الكفاح الحية الرافضة لكل محاولات الضم والتهويل، وحق الرفض حتى تحرير فلسطين كل فلسطين ضد باطل الخنوع والذل والتطبيع.