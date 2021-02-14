نقيب محرري الصحافة ينعي جورج عبيد

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أعرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي عن حزنه العميق لفقد الزميل جورج عبيد الذي اختطفته جائحة الكورونا، وهو في مقتبل العمر ،وكان يتميّز بالنشاط، والتهذيب، ويجتهد في مهنته كاتبًا ومعلقًا ومحللًا. كان مؤمنًا بربه ووطنه، دافيء اللسان يعبّر عن رأيه دون تجريح او جنوح عن جادة الادب، محترمًا نفسه والآخر المختلف. وأضاف:

رحمه الله رحل قبل أوانه، مخلفًا الألم والحسرة في قلوب أفراد عائلته الصغرى التي فجعت بغيابه، ومحبيه الكثر من كل المواقع والإتجاهات. وختم :

واني إذ أتقدّم من عائلته ومن الأسرة الإعلامية في لبنان بأصدق مشاعر العزاء، أردد مع القديس بولس: لقد جاهدت يا جورج الجهاد الحسن ،واتممت سعيك. ليكن ذكرك مؤبدًا ومخلدًا.