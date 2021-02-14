توقيف شخص لإقدامه على ابتزاز فتاة قاصر

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

وردت رسالة إلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة عبر خدمة بلّغ (http://www.isf.gov.lb/ar/report)، تتضمّن معلومات حول تعرّض فتاة قاصر (17 سنة) من الجنسية السورية للابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات غير لائقة عائدة لها.

على الفور ومن خلال التنسيق بين الشعبة المذكورة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، جرى -لدى المكتب المذكور- استماع إفادة والدة القاصر التي صرّحت أنّ ابنتها تتعرض للابتزاز والتهديد، من قِبل شخص سوري الجنسية، بنشر فيديوهات وصور خاصة بها على تطبيق “فايسبوك”.

من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر المكتب تمكّنت من توقيفه وهو من مواليد عام 1997، وضبطت بحوزته جهازَين خلويَين، بطاقتي ذاكرة “Memory Card”، وحافظتَي معلومات”Flash memory”.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وإقدامه على تهديد القاصر بنشر صور وفيديوهات، كان قد استحصل عليها، وإنشائه حساب وهمي على فايسبوك باسم “Ahmad Ahmad”، أقدم من خلاله على نشر صور فاضحة للفتاة. كذلك اعترف بإرسال الصور والفيديوهات الى أحد معارفها. وتبين أنّ إقامته منتهية الصلاحية.

أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر تقنية الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.