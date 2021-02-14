ميشال ابو نجم: الصديق والزميل، هيك بتغدرنا وبتروح؟

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غرّد الصحافي ميشال ابو نجم عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

يا جورج يا جورج،

مش هيك متفقين...

اتفقنا عمعاودة جلساتنا بعد الكورونا، وأنت الذي ضاق صدرك بها، وعلى استئناف الضحكات والنقاشات...

الصديق والزميل، هيك بتغدرنا وبتروح؟

صاحب القلب الكبير، والضحكة المجلجلة، والفكر النير الوطني الأنطاكي، والقلم الغزير...

عزيتني بأبي بكلمات مواسية مؤثرة، لم أكن أدري أنني سأعيد تكرارها لك بعد 3 سنوات...

في جوار المسيح، على أمل اللقاء...

رجاء لا تستهروا بالكورونا، ولا بأي تصرف.

لا نريد خسارة المزيد من الأحبة... بل يبقوا لنعود إلى الحياة...