أرسلان في ذكرى استشهاد الحريري: الخصومة معه أو الإتفاق كان لهما طعم خاص

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر "تويتر" قائلاً: "لا يسعنا في هذا اليوم إلاّ الترحم على الشهداء وعلى رأسهم الشهيد رفيق الحريري، لما كان يمتلكه من حنكة ودراية ووعي في السياستين الاقليمية والدولية وانعكاساتهما المباشرة على السياسة المحلية في لبنان".

وأضاف: "وإن اختلفنا معه في الآراء والمقاربات في عدد من القضايا، لكن الخصومة معه أو الاتفاق كان لهما طعم خاص، لما كان يمتلكه أيضاً من سعة صدر ودبلوماسية راقية حفاظاً على التوازنات اللبنانية الدقيقة والحساسة".

وختم بالقول: "نطلب له الرحمة ولأبنائه طول البقاء، ونخصّ السيدة الفاضلة نازك الحريري بالتعزية الحارّة".