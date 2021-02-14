جثّة على سرير مكبّل اليدين.. قوى الامن تكشف ملابسات الجريمة المروّعة

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أعلنت المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ــــــ شعبة العلاقات العامة في بلاغ, أن "بتاریخ 2021/02/02 وفي محلة صور- جلّ البحر، عُثِرَ على المدعو (ج. ح. مواليد عام 1954، لبناني) جثّة هامدة ملقاة على السرير ومكبّل اليدين، وذلك داخل غرفة في مكتبه. وبنتيجة الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي، تبيّن أن الوفاة حصلت بتاريخ 30/01/2021، وهي ناتجة عن الإختناق، وأن السيارة العائدة للمغدور مسروقة وكذلك هواتفه الخليوية".

وقالت: "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المتورطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، عثرت دوريات الشعبة على سيارة المغدور مركونة في منطقة الدامور وتم ضبطها".

أضافت المديرية, "من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المذكورة، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه بتنفيذهما جريمة القتل وسرقة السيارة وهما:

ع. ش. (مواليد عام 1995، لبناني), و. ط. (مواليد عام 1990، سوري)".