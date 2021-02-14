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يوسف حداد: نفسي حزينة حتى الموت.. ما عم اقدر صدق ولا بدي صدق!

14
FEBRUARY
2021
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نعى الممثل يوسف حداد عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك ناعياً الصحافي والكاتب السياسي جورج عبيد وكتب:

دكتور جورج عبيد
نفسي حزينة حتى الموت
ما عم اقدر صدق ولا بدي صدق انك بهالسرعة انتقلت ونحنا كنا نحكي كل يوم وباقل من خمس ايام كنا عم نحكي ونضحك وتقلي لا تعتل همي الظاهر خفيفة وبقوة الرب وارادة وحبي للحياة سأتغلب عليها وكنت رد وقلك اكيد لأنو نحنا بحاجة لصوتك المرنم وحبك للجميع من دون حدود وللبنان ولفخامة الرئيس ولكل شريف نضيف ولازم تشوف ابنك عم يكبر بحضنك الدافي الصادق مع شريكة دربك.

رحمتك يا رب وخسارتك خسارة للأدب والثقافة وللكنيسة والمؤمنين ولصديق حنون محب لا يتكرر كل يوم
رح افقدلك ورح صليلك من قلبي لراحة نفسك بين احضان الاب والى اللقاء

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