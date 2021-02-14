عناوين الصحف ليوم الأحد 14 شباط 2021

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الديار: تشكيل الحكومة» في «الثلاجة»... وترقّب لكلمة الحريري اليوم

المحور السعودي غير مطمئن لسياسة واشنطن في المنطقة... أي انعكاسات على لبنان؟

النهار : 14 شباط : انطلاق التلقيح … وكلمة الحريري

الأنباء الكويتية : طلائع «فايزر» وصلت ونحو نصف مليون سجلوا للحصول عليها.. عون: التأليف عندي وليس في المريخ

ترقّب لخطاب الحريري.. ومصادره: لن يقفز من المركب الغارق

الشرق الأوسط : عمل «محكمة الحريري» مستمر والحكم على عياش في مرحلة الاستئناف

الوطن السورية: مصدر أمني أكد أن الأمور في «طفس» تحت السيطرة والوضع مستقر وآمن … محافظ درعا لـ«الوطن»: العمل جارٍ لاستلام جميع مؤسسات الدولة تمهيداً لعودة العمل فيها