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درعا - سورية : مصدر أمني أكد أن الأمور في «طفس» تحت السيطرة والوضع مستقر وآمن

14
FEBRUARY
2021
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الوطن السورية : مصدر أمني وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد أن الوضع في طفس مستقر وآمن، والجيش عزز نقاطه في محيطها ومن كافة الاتجاهات، بينما عززت قوات الشرطة وحفظ النظام من وجودها داخل المدينة، مبيناً أن الأمور تحت السيطرة.

 

وشدد المصدر على أن دخول الجيش لمدينة طفس انعكس ارتياحاً لدى الأهالي في المدينة وريف درعا الغربي بكامله، مبيناً أن الجيش موجود بكامل ريف درعا الغربي، ونقاطه منتشرة على كامل المساحة.


وشدد المصدر أن دخول الجيش إلى طفس وإعادة الأمن والاستقرار إليها، سينعكس على كامل المناطق الأخرى في ريف درعا، مشيراً إلى أن المتضرر الوحيد من دخول الجيش هم قطاع الطرق والخارجون عن القانون، وهؤلاء ستتم ملاحقتهم، مضيفاً: «الأمور تحت السيطرة، والوضع مستقر وآمن».


وحدات الجيش العربي السوري، كانت دخلت إلى مدينة طفس بريف درعا الشمالي الغربي الخميس الفائت، لبسط الأمن والاستقرار فيها.


وقامت وحدات من الجيش بتمشيط محيط البلدة خلال الأيام الماضية، وفككت العبوات الناسفة لتأمينها، تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم وحقولهم الزراعية.


وكالة «سانا» كانت نقلت عن الأهالي في البلدة، تأكيد رفضهم لأي مظاهر أو سلوكيات تخل بالأمن والاستقرار، مطالبين بالإسراع في معالجة أوضاع الموقوفين على خلفية الأحداث.


من جانبه بين قائد شرطة المحافظة العميد ضرار الدندل، أن الوحدات الشرطية ستعود إلى المدينة لممارسة دورها المنوط بها في حفظ الأمن.

الوطن السورية
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