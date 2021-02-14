أبو فاعور : المطالبة "بالثلث المعطل" هي لب المشكلة

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الأنباء الكويتية : اعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبوفاعور ان «زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى باريس ولقائه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كانت إيجابية، لجهة استمرار المسعى الفرنسي لإنقاذ لبنان وبذل كل الجهود الممكنة لتشكيل الحكومة، وقال في تصريح لـ«الأنباء» في محصلة كل الاتصالات الاستعصاء الحكومي سببه الأساسي هو محلي من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث لاتزال المطالبة بالثلث المعطل هي لب المشكلة، فيما الخلافات الأخرى يمكن إيجاد صياغات توفيقية لها وهذا ملحّ وضروري في ظل الأزمة التي يعاني منها المواطن اللبناني وفقدان لبنان للكثير من مقوماته التاريخية التي طالما تميز بها».

وأضاف: «من أولويات اي حكومة إذا ما تشكلت إعادة مصالحة لبنان مع عروبته ومع الدول العربية، نتيجة السياسات التي انتهجها العهد والتي دمرت مصداقية لبنان أمام العرب».

وردا على سؤال إذا ما كانت عودة لقاءات التشاور بين الرئيسين عون والحريري تؤذن بحكومة قريبا؟ قال: «الأمر يتوقف على موقف رئيس الجمهورية حصرا».