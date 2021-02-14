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كلمة الحريري في ذكرى 14 شباط .. سيظهر للسعودية عدم قبوله بوزراء "للحزب"

14
FEBRUARY
2021
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الديار : من المنتظر أن يدلي الرئيس سعد الحريري بكلمة متلفزة عند الرابعة عصراً اليوم في ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتفيد مصادر مطلعة على أجواء الحريري أن الأخير سوف يؤكد على النهج المتبع في مقاربة الملف الحكومي مع رئيس الجمهورية، وأنه متمسك بما اعلنه في بعبدا عن حكومة اختصاصيين ولا ثلث معطل لأحد وأن لا تتعدى التشكيلة 18 وزيراً.

 

كما سوف يحاول الحريري أن يظهر تشدده بتشكيل حكومة بعيدة عن الاحزاب، ليظهر للسعودية عدم قبوله بوزراء لحزب الله بهدف تعزيز موقعه لدى الحكم السعودي وحلفائه الخليجيين. بالاضافة الى ذلك، سوف يشرح الرئيس المكلف وجهة نظره في عملية تشكيل الحكومة ولماذا وصلت الأمور الى الانسداد السياسي، محاولاً أن يكون أقرب الى المزاج الشعبي. غير ان المصادر لم تتوقع ان يذهب الحريري في خطابه الى حد كسر الجرة مع العهد والتيار الوطني الحر، كونه يعلم أن تشكيل الحكومة لن يتم دون توقيع عون.

الديار
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