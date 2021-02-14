الأنباء الكويتية : هل يعتذر الحريري ؟

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الأنباء الكويتية : يتحدث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم، بمناسبة ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وبحسب تقديرات المصادر المتابعة، فإن الحريري الذي سيتحدث عبر الشاشات، سيكون امام خيار من ثلاثة، الأول: ان يستجيب لرغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه برفع عدد الوزراء من 18 الى 20 وزيرا ... وهذا من المؤكد لن يفعله، استنادا الى تصريحه، بعد لقاء بعبدا أمس الأول.

الثاني: أن يعتذر شخصيا عن تشكيل الحكومة تبعا للتعذر، وهذا ايضا من سابع المستحيلات بالنسبة له.

أما الخيار الثالث فيتمثل بأن يوجه الدعوة الى مجلس النواب الذي كلفه بتشكيل الحكومة الى الاجتماع، وإصدار توصية تأكيدية للتكليف، توجب على رئيس الجمهورية تسهيل مهمة الرئيس المكلف.