كورونا ومعاناة قاسية جداً لمواطنة لبنانية!

كتب الإعلامي ميشال ابي نجم على صفحته على الفيسبوك عن معاناة المواطنة ريتا واكيم الحاج كاشفاً :"

منذ نحو الشهر خطف كورونا والدتها، وتبعها إبن أختها عن 41 عاماً، واليوم دفنت شقيقها الذي رحل بعد معاناة مرعبة نفسية وجسدية تحدثت عن بعضها ريتا في الإعلام، ما يستدعي التدقيق في أداء المستشفيات مع كل التقدير لجهودها في مواجهة الجائحة، لأن حياتنا وحياة أحبائنا ليست لعبة في أيدي هواة...

اليوم خسرنا الدكتور سمير ملو في زحلة، والبارحة كانت الزميلة والصديقة ريتا واكيم الحاج أمام مأساة فظيعة...

وسط كل هذا الظلام، أخطر ما يبقى هو الإستهتار بحكم الطبيعة. الطبيعة بظواهرها وفيروساتها تقتضي الخضوع لأحكامها لا الرفض النرجسي بسبب هشاشة وضعف يرفض الإنسان الإعتراف بهما للحفاظ على صورة وهم قوته، وهو هش وضعيف جداً جداً جداً، لكنه يمكن أن يحوله قوة في حال احترم قوانين الطبيعة، وبالتالي الإلتزام الدائم بمعادلة الكمامة والتباعد واللقاح...

حياتنا أغلى من أن نلقيها في الإستهتار..."