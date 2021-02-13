اتصال بين هيئة الأطباء في التيار وعائلة المرحوم الدكتور نبيل الخراط

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بيان صادر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر:

بعدما أقر مجلس نقابة أطباء لبنان الإقتراح المقدم من قبل أطباء التيار والقاضي بتغطية فروقات إستشفاء الأطباء المصابين بكورونا بنسبة ١٠٠%، تواصلت هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر مع عائلة المرحوم الدكتور نبيل الخراط لتقديم واجب العزاء بالزميل الفقيد وللإبلاغ عن قرار مجلس النقابة.

وأبدت العائلة ارتياحها لهذا الإنجاز خصوصاً أن الفقيد كان من المناضلين لمصلحة الأطباء وحقوقهم وبذلك لم تذهب تضحياته سداً.



وفي سياق الإتصال أوضحت الهيئة اللغط الإعلامي الذي نتج عن تحريف البعض على وسائل التواصل لبيان هيئة التيار، و روت العائلة حقيقة ما حصل موضحةً أنه لم يحصل تأخير في بدء العلاج وأن المبلغ المالي طُلب لاحقاً، علماً أن مستشفى آخر كان قد رفض استقباله للعلاج في وقت سابق من الليلة نفسها.



رحم الله جميع أطباء لبنان الشهداء.