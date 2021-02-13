فضل شاكر: "طويلة على رقبتكن كلكن سوا يا تنك"!

A + A -

في تسجيل صوتي منتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي من حديث أجراه مع قناة "الجديد" مؤخرا، هاجم فضل شاكر الفنانين والاعلام، حيث اكّد انّه من تحت ألواح "الزينكو" في عين الحلوة صوته لا زال يتحدى اصوات كل الفنانين الذين يسجلون أعمالهم في استديوهات لندن وباريس.



وقال شاكر: "ليتفضلوا ولنرى ماذا سيقدمون، انا مستعدّ لهذه الحرب التي تُشنّ ضدي، ليست عندي مشكلة؛ لكن في الأرزاق لا يمكنهم محاربتنا، هذا الرزق من عندالله (ما فيكن تحاربوني، وطويلة على رقبتكن كلكن سوا؛ وانا واقف بوجهن والرجال فيهن يتفضّل) سواء كانت شركة إنتاج او إعلام لبناني او فنانين (يتفضلوا يفرجوني مراجلهم لشوف، وانا من تحت ألواح الزينكو بعين الحلوة بتحداكم يا تنك).