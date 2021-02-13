أبي خليل: هناك تحديات جديدة تستوجب تطوير اتفاق مار مخايل كي يخدم لبنان

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رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل في حديث تلفزيوني أن "ما حصل أمس بملف تشكيل الحكومة أمر غير مقبول وتعنت وضرب للميثاقية والشراكة والدستور اللبناني"، مؤكدا انه "نسير وقف المصلحة اللبنانية ونتمنى ازالة هذا لملف من الحسابات الخارجية وتحويله إلى شأن صرف لبنان وعندها نرى تشكيل حكومة بشكل فوري".

من جهة أخرى، أوضح ان "تفاهم مار مخايل تم اعلانه ودعوة الجميع على عناوين ليس من المفترض ان يختلف عليها أحد، وهو تفاهم حمى لبنان ووضع على المحك بعدة مناسبات أولها في 6 شباط وكلنا نتذكر خطاب رئيس حزب القوات سمير جعجع في 5 شباط عندما كان التكفيريون يقتحمون الأشرفية وأتى التفاهم حتى يفك التوتر الذي حصل قبل يوم"، مؤكدا ان "هذا التفاهم حمى البلاد على مدة طويلة، ونحن وحزب الله رأينا اليوم بعد مرور 15 سنة ان هناك تحديات جديدة اليوم تستوجب تطوير الاتفاق كي يخدم لبنان في المرحلة القادمة".



وشدد على ان هذا التفاهم "عميق ومبني على الحفاظ على وحدة لبنان وحمايته من الاخطار الخارجية والداخلية ليس أقلها تفشي منظومة الفساد وتعطيل القضاء".