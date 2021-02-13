المنخفض الجوي "Joyce "يصل في الأيّام المُقبلة.. اليكم التفاصيل!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن "يكون الطقس غداً الأحد قليل الغيوم إجمالاً دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ورياح ناشطة أحياناً".

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الإثنين حيث يتأثر بالمنخفض الجوي Joyce مصحوباً بكتل هوائية باردة ومن المتوقع أن يصبح عاصفة اعتبارا من فجر الاربعاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء. الأحد: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ورياح ناشطة أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع رياح ناشطة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة محلية شمال البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تقارب الـ 60كلم/س، تتساقط أمطار متفرقة تشتد ليلا مترافقة بعواصف رعدية وتتساقط الثلوج على 1500م تتدنى ليلا الى 1100م وما دون في المناطق الداخلية، ويتوقع ظهور طبقات من الغبار خلال النهار في المناطق الداخلية والجنوبية.