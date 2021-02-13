عناوين الصحف ليوم السبت 13 شباط 2021

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الأخبار

القضاء يعفو عن القضاة الفاسدين... ويمنحهم تعويضات ورواتب

اجتماع بعبدا: لزوم ما لا يلزم

‫مصرف لبنان يضغط على الحكومة: «الكهرباء» رهينة

الحريري 2021: خطاب المعركة أم خطاب المظلوميّة؟

البناء

بلينكين يعلن رفع اسم أنصار الله من لوائح الإرهاب… رغم الاعتراض السعوديّ

الحريريّ في بعبدا: كسر جليد وربط نزاع... وكلمة بسقف عال الأحد

نصرالله يتحدّث الثلاثاء... واللقاح يصل اليوم... واعتصام المحكمة العسكريّة مستمرّ

الجمهورية

التوافق مستحيل.. والإشتباك مفتوح

مواجهات أمام المحكمة العسكرية

لقاء بعبدا: الى الصفر.. عون: المعاييــر.. الحريري لحكومة تم ولا تُحكم

اللواء

«حكومة المهمة» في المأزق الكبير .. واتهامات متبادلة بين عون والحريري

سلامة يطالب وزني وغجر بتمويل الكهرباء لتجنب العتمة.. وطلائع اللقاحات اليوم

الديار

ترقب لزيارة ماكرون للرياض وانعكاسها على الساحة اللبنانية

الأزمة الحكومية مرشحة للاستمرار والراعي متخوف من تسوية على حساب لبنان ومسيحييه