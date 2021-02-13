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أسرار الصحف ليوم السبت 13 شباط 2021

13
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اللواء

لغز

أبلغ حزب بارز تياراً حليفاً، دعم موقف مرجع كبير في ما خصَّ معايير تأليف الحكومة.

غمز

لم يتمكن الفريق التقني - المالي من إقناع مسؤول في مرحلة تصريف الأعمال، بعد، بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء.

همس

يتصرف فريق بعبدا مع زيارات الرئيس المكلف بأنها تصب في إطار «إلقاء الحجة» لا غير!

الجمهورية

لاحظت أوساط مراقبة أن بعض المناطق لا يلتزم بالإقفال العام بينما هناك مناطق تمارس السلطة عليها إجراءات قاسية.

تخوف مرجع سياسي أن يكون لبنان وصل الى حالة مراوحة لن ّ يستطيع الخروج منها إلاّ بصدمة على شاكلة صدمة طرابلس ولكن على نطاق أوسع.

ترى مصادر معنية أن ملفا حساسا على رغم العراقيل التي تحول دون ّ إنجازه قد يتحقق في أي لحظة فهناك ضغط متعدد ومكثف لإنهائه.

البناء

خفايا

قال مرجع نيابي إن لقاء بعبدا خطوة الى الأمام. فالرئيس المكلف حقق من لقائه مع رئيس الجمهورية ثلاثة أهداف كسر الجليد وربط النزاع والمواءمة مع مبادرة رئيس المجلس النيابي متسائلاً هل كان أحد يتوقع ان يذهب الرئيس سعد الحريري الى بعبدا من دون اتصال دعوة بعد اتهامه بالكذب ويقدّم تنازلات ويذهب لذكرى والده معلناً الاستسلام وهو لم يستطع زيارة الحصول على غطاء سعودي؟ مضيفاً أن المسار فتح بعد طول انسداد.

كواليس

قالت مصادر أوروبية إن الرئيس الفرنسي مرتبك بين حاجته لاسترضاء السعودية والتشبيك مع إيران. فالرضى الأميركي يصنعه النجاح بالتشبيك مع ايران كوسيط ونجاح فرنسا في استثمار هذا الرضى تحتاج تسهيلاً سعودياً. وهذه العقدة هي التي تعرقل الكثير من الحركة الفرنسيّة حيث عتب إيراني وتريّث سعودي

 

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