جريحان في انهيار سطح مبنى في سهل بعلبك

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن جريحين سقطا خلال صب السطح الثاني لمبنى يملكه ع. م. م. في محلة عدوس في سهل بعلبك. وقد انهار الطابق أثناء العمل على بنائه ليلا في محلة عدوس في سهل بعلبك، ما أدى إلى إصابة عاملين سوريين نقلتهما سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى إحد مستشفيات بعلبك.



ويواصل عناصر الدفاع المدني بإشراف المدير الإقليمي بلال رعد العمل على رفع الأنقاض، مع الإستعانة بجرافة، للتأكد من سلامة كل العمال الذين كانوا في الورشة.



وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق.