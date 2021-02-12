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إجتماع بين وزير الصحة ومسؤولي البنك الدولي واتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر... للتأكيد على الرقابة لحملة التلقيح

12
FEBRUARY
2021
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إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار يرافقه المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حسام الشرقاوي Hossam El Sharkawi ومدير مكتب لبنان كريستيان كورتيز كاردوزا Cristhian Cortez Cardoza. 

وتم التأكيد على تولي الإتحاد الدولي، بتمويل من البنك الدولي من خارج القرض المخصص للبنان، الرقابة الدولية المستقلة على كامل سلسلة التلقيح منذ بدء وصول الشحنات إلى لبنان مرورا بعملية التبريد والنقل وصولا إلى تنفيذ التلقيح، وفقا للقوائم المسجلة على المنصة وفي كامل المراكز المعتمدة في المناطق اللبنانية.

وسيتم التنسيق بين الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة العامة، لضمان عدالة توزيع اللقاح وشفافيته دحضا لأي تشكيك بالحملة الوطنية للتلقيح.

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