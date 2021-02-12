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ندى اندراوس عزيز عن مصادر: الحريري رفض أي نقاش مع الرئيس عون وخرج مطلقا مواقف استفزازية تهدف لنسف اي فرصة لتشكيل حكومة

12
FEBRUARY
2021
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نشرت الاعلامية ندى اندراوس عزيز عبر حسابها الخاص على تويتر سلسلة تغريدات جاء فيها:

"قالت مصادر مطلعة على المسار الحكومي: "إن زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدا اليوم لم تظهر اي تبدل في سلوكه، لا بل سجّل سابقة غير مقبولة بروتوكوليا ولا تليق برجل دولة. إذ لا يزال يصر على انه هو من يشكل الحكومة لوحده وان دور رئيس الجمهورية يقتصر على التوقيع."

وتابعت: "المصادر المطلعة على المسار الحكومي: اذا امتنع الرئيس عون عن التوقيع فيتّهمه الحريري بالعرقلة.ما حصل في بعبدا ان الحريري حمل الى عون مجموعة أسماء، ورفض أي نقاش أو تداول في كامل التشكيلة، ثم خرج مطلقا مواقف استفزازية، مما يدل على انه لا يريد التعاون من أجل تشكيل الحكومة."

وختمت: "المصادر المطلعة على المسار الحكومي: ان تصرف الحريري بهذا الشكل والعرقلة التي يمارسها دليل على ان التدقيق الجنائي هو السبب الرئيسي، خاصة وان سلوكه الاستفزازي يهدف الى نسف اي فرصة لتشكيل حكومة، اولى مهمامها وفق المبادرة الفرنسية اجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان."

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