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نقابة المستشفيات: حريصون على تقديم العناية الكاملة للأطباء المصابين بالفيروس دون الطلب منهم مسبقا أي مبالغ مالية

12
FEBRUARY
2021
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أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان ببيان، أنه “بعد البيانات المتكررة الصادرة عن سعادة نقيب اطباء لبنان في بيروت يأخذ فيها على المستشفيات تقاضيها فروقات مالية من الاطباء الذين يدخلون الى المستشفى إثر إصابتهم بفيروس كوفيد- 19، يهم النقابة توضيح ما يلي:

 

اولا: ان المستشفيات حريصة على تقديم العناية الكاملة للأطباء دون ان تطلب منهم مسبقا اي مبالغ مالية او اي اجراءات ادارية متعلقة بالتغطية للتكاليف.

 

ثانيا: ان الأطباء لديهم تغطية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة الى بوليصة تأمين من شركة خاصة عليها تسديد الفرق بين تعرفة الضمان والتعرفة المتفق عليها بينها وبين كل مستشفى. وبالتالي، فإن مسؤولية نقابة الأطباء هي في إلزام الشركة المتعاقدة معها الايفاء بالتزاماتها تجاه المستشفيات وليس الطلب من المستشفيات تأمين تغطية 100% لإستشفاء الأطباء. واذا كان الأمر خلافا لذلك فلماذا العقد بين نقابة الاطباء وشركة التأمين؟

 

ثالثا: إن المستشفيات لا توفر جهدا في معاملة الأطباء وعائلاتهم معاملة مميزة تقديرا لما يقومون به من جهود في هذه الظروف الصعبة. وإن العلاقات العائلية الممتازة بينهم لن تعكرها إشاعات من هنا او مزايدات من هناك”.

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