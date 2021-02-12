إليكم الخط الساخن لإستفساراتكم حول لقاح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن إعادة العمل بالخط الرباعي الساخن 1214 على الشبكة الثابتة وشبكتي الهاتف الخلوي "ألفا" و"تاتش"، وتخصيصه للقاح، بحيث يوفر التالي:

- الإجابة عن استفسارات المواطنين حول اللقاح.

- المساعدة على الولوج إلى منصة التسجيل للفئات التي تحتاج إلى ذلك.

- العمل التقني مع الوزارة لمساعدة المواطين على استرجاع الرسائل الممحية التي تحتوي على رابط الولوج إلى المنصة.

- الإبلاغ عن الآثار الجانبية للتلقيح إن سجلت.

ويستمر العمل بالخط الرباعي الساخن 1787 والأرضي 01832700 المخصصين للإتصالات المتعلقة بمرضى كورونا وتأمين أسرة لهم وتسجيل الشكاوى.