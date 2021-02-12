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بعد زيارة الحريري إلى بعبدا .. هذا ما صدر عن رئاسة الجمهورية

12
FEBRUARY
2021
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صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية البيان التالي:
"استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بطلب منه وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام بها الرئيس الحريري الى الخارج ، حيث تبين ان الرئيس المكلف لم يأت باي جديد على الصعيد الحكومي".

 

وكان الرئيس الحريري صرح للصحافيين بعد اللقاء قائلا:
"رغبت بزيارة رئيس الجمهورية بعد الرحلة التي قمت بها لعدد من الدول العربية، لكي أقول لفخامته ان سبب الرحلات هو استرجاع علاقة لبنان بهذه الدول التي كنا غائبين عنها كثيرا. وقد كانت في زيارتي الأخيرة لفرنسا خاصة حماسة لتشكيل حكومة، وخارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي والتي كنا وافقنا عليها في قصر الصنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة اعمار مرفأ بيروت، كل ذلك جاهز بكامله. والمشكلة انه في ظل عدم وجود حكومة من الاختصاصيين وغير التابعين لاحزاب سياسية لا يمكن لنا ان نقوم بهذه المهمة. واذا اعتقد او فكر احدهم انه اذا كان في الحكومة أعضاء سياسيون سينفتح المجتمع الدولي علينا ويعطينا ما نريد فهو مخطىء. الفكرة الأساسية تتمحور حول قيام حكومة من وزراء اختصاصيين لا يستفزون أي فريق سياسي ويعملون فقط للمشروع الذي يقدم امامهم".

 

أضاف: "لقد تشاورت مع فخامة الرئيس وساكمل التشاور. ليس هناك من تقدم ولكني شرحت له عن الفرصة الذهبية التي امامنا وعلينا الإسراع في تشكيل الحكومة. وليتحمل كل فريق سياسي مسؤولية مواقفه من اليوم فصاعدا".

 

وردا عما اذا ستكون الحكومة من 18 وزيرا أجاب: موقفي كما كان في السابق، هو حكومة من 18 وزيرا لا احد يملك فيها الثلث المعطل وكل وزرائها اختصاصيون وهذا الموضوع لا يتغير لدي.

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