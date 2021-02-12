الحريري بعد لقائه الرئيس عون: لا تقدّم في تشكيل الحكومة... وموقفي ثابت

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الحادية عشرة والنصف في قصر بعبدا، الرئيس المكلف سعد الحريري، وتركز البحث على موضوع تأليف الحكومة.

وبعد اللقاء، قال الحريري "تشاورتُ مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدّم في تشكيل الحكومة ولكن شرحتُ له الفرصة الذهبيّة التي نحن فيها وكلّ فريق يتحمّل مسؤوليّة مواقفه منذ اليوم".

وشدّد على أن: "موقفي ثابت وواضح، هو حكومة من 18 وزيراً جميعهم اختصاصين وهذا ما لن يتغير لدي".

وأضاف: "خلال زيارتي الى فرنسا لمستُ حماساً لتشكيل الحكومة اللبنانية والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكوّنة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأيّ مهمّة إصلاحيّة".