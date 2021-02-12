ما هو موعد وصول العاصفة الى لبنان؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ورياح ناشطة احيانا، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الاثنين، حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى طول امطار غزيرة على السواحل وثلوج على المرتفعات المتوسطة ابتداء من فترة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ورياح ناشطة احيانا، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ورياح ناشطة احيانا، مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا صباحا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع وصول المنخفض الجوي الذي يبدأ تأثيره في فترة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء حيث تهطل الامطار في تلك الفترة وتكون مترافقة مع برق ورعد وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق صباح يوم الثلاثاء.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الداخل من 3 الى 21 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية - شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها من 15 الى 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد إلى متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,25

- ساعة غروب الشمس: 17,20