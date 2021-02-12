كورونا - لبنان: كيف سيتم تنظيم العودة إلى المدارس ؟ وماذا عن الامتحانات الرسمية؟

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لفتت مديرة الارشاد والتوجيه بوزارة التربية هيلدا خوري إلى أنّ "خطة وزارة التربية لعودة التعليم المدمج لا تزال تُدرس ولم يحدد بعد تاريخ العودة للمدارس لكن سنبدأ مع الصفوف العليا وسط مطالبتنا بتسهيل حصول الاساتذة والتلاميذ على اللقاح".

خوري وفي حديث الـLBCI كشفت أنّ "وزارة التربية أنزلت عقوبات مشددة على المدارس المخالفة لقرارات التعبئة العامة بالاضافة إلى المدارس التي لم تبلّغ عن وجود إصابات فيها"، مؤكدةً أنّ "تحديات كثيرة للتعلم عن بعد والمدارس في حال ستفتح ستكون على 4 مراحل تقريباً".

وأضافت خوري: "التلاميذ الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التعليم عن بعد سيُعوّض لهم قبل إجراء الامتحانات الرسمية وغير الرسمية وهناك خطة للعودة إلى المدارس بالتزامن مع خطة فتح البلد".

على مستوى الامتحانات الرسمية، قالت خوري: "الامتحانات الرسمية قائمة إلا إذا ذهب البلد إلى مكان آخر صحيا وتدهورت الحالة ومن المفترض أن يبدأ الوضع الصحي بالتحسن تدريجيا".