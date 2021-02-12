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الأب فادي تابت: يا رب ضع يدك مع أطبائنا وممرضاتنا ليشفونا

12
FEBRUARY
2021
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احتفل رئيس مزار سيدة لبنان - حريصا المرسل اللبناني الأب فادي تابت، لمناسبة اليوم العالمي للمريض، بقداس في باحة مستشفى البوار الحكومي وعاونه آباء المزار، بحضور رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور اندريه قزيلي والطاقم الطبي والتمريضي.
 
بعد الانجيل المقدس، ألقى تابت عظة استهلها بشكر الرب على شفاء الآباء في مزار سيدة لبنان من وباء كورونا، وتحدث عن "اليوم العالمي للمريض الذي كرسه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني حيث كان الشخص المريض في زمن يسوع المسيح، يعامل كمبعد والناس يهربون منه كأعمى اريحا والمرأة النازفة والأبرص وغيرهم من المرضى الذين شفاهم الرب يسوع وأعطاهم المعنى الجديد للحياة".
 
وقال: "قداسنا اليوم على نية المرضى في هذا المستشفى وكل المستشفيات والذين يحتاجون الى صلاتنا، ونصرخ جميعا كما فعل أعمى اريحا: يا ابن داود ارحمنا. باسمي وباسم كل مرضى كورونا الموضوعين على اجهزة التنفس في المستشفيات، نطلب منك يا رب ان تضع يدك مع اطبائنا وممرضاتنا ليشفونا. كما نصلي على نية الذين توفوا دون ان نتمكن من وداعهم واصبحوا في احضانك، والأكيد ان الحياة الثانية ليس فيها ألم بل فرح دائم".
 
وتوجه تابت الى الطاقم الطبي والتمريضي قائلا: "طوبى لكم أنتم الذين تعرضون انفسكم للخطر من اجل الانسان المتألم والجائع، فتزرعون نبضات الامل في نفوسنا، وتقربون يسوع في تضحياتكم وتعبكم ورعايتكم للمرضى".
 
وختم: "نصلي لمرضانا ليعطيهم الله حياة وانطلاقة جديدة لا تشبه الحياة الماضية، فقد علمنا وباء كورونا ان الانسان مهما علا شأنه وظن انه عظيم، فهو لا يساوي شيئا .". 
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