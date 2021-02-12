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ضجة في لبنان بعد اعتذار شيخ تلا الفاتحة وشارك بتشييع لقمان سليم... فيديو

12
FEBRUARY
2021
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" في لبنان مقطع فيديو للشيخ الذي تلا القرآن وشارك في تشييع الناشط السياسي لقمان سليم في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وظهر في المقطع المنشور الشيخ علي الخليل وعلق على الانتقادات التي وجهت له إزاء مشاركته في تشييع المعارض السياسي لـ"حزب الله" اللبناني، لقمان سليم، حيث قرأ القرآن.
 
 
وتقدم الشيخ بالاعتذار لجمهور ومناصري "حزب الله" بسبب مشاركته في التشييع كون لقمان سليم من خارج خطه السياسي على حد قوله.
 
وتابع الخليل قائلا: "أحد المشايخ طلب مني المشاركة، ولم أكن أعرف هوية المتوفى، لذا رجاء أوقفوا الاتهامات ضدّي".
 
وأقيمت أمس الخميس مراسم تشييع الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم في منزله بحضور العائلة وأصدقاء سليم وعدد من سفراء الدول الأجنبية.
 
وتعد منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مركز ثقل سياسي واجتماعي لمناصري "حزب الله" اللبناني.
 
وعرف لقمان سليم بنشاطه الثقافي والاجتماعي الكثيف وانتقاده السياسي لـ"حزب الله"، رغم أنه كان يقطن طوال حياته في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت والتي تعتبر مكان سيطرة الحزب.
 
وكشف الطب الشرعي في لبنان أن الناشط لقمان سليم قتل بخمس رصاصات، أربع منها في الرأس وواحدة في الظهر. ووجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث.
 
 
 
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