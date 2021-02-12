أبيض: الإغلاق بدون حوافز مالية هو صعب المنال كالسلعة الفاخرة

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مع استمرار أرقام الإصابات بفيروس كوروونا في لبنان على حالها غرد مدير مستشفى بيروت الحكومي، الدكتور فراس الأبيض قائلا:" ما سبب عدم التزام البعض باجراءات الاغلاق؟ البعض يخالف الاجراءات بالرغم من قدرته على احترامها، والتعامل مع هؤلاء يتطلب فرض عقوبات رادعة. لكن بالنسبة للبعض الاخر، فهنالك سبب مختلف: الفقراء أقل تقبلا لاجراءات الاغلاق لأنهم لا يملكون الامكانيات اللازمة للتصرف على النحو المطلوب. "

وأضاف "يتكون المجتمع من أولئك الذين لديهم موارد كافية ومن ليس لديهم. لا يمتثل البعض للإغلاق ليس لأنهم لا يريدون ذلك، ولكن لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة ذلك. السياسات التي تتناول جزءًا واحدًا فقط من المجتمع وتتجاهل الجزء الآخر لن تكون ناجحة على الأرجح.:

وأعتبر أن "الإغلاق بدون حوافز مالية هو صعب المنال، كالسلعة الفاخرة. وإنه لأمر محزن، رغم أنه يمكن التنبؤ به، عندما يضطر الضعفاء إلى تعريض صحتهم للخطر لكسب قوتهم، ومن المخجل في الوقت ذاته أن يستخدمها الميسورون ذريعة لانتهاك إجراءات السلامة. أثبت جائحة الكورونا في جميع أنحاء العالم أنها اختبار صارم للحكم الرشيد. الوضع الحالي للكورونا هو انعكاس لعدم المساواة الموجودة في مجتمعنا ولعقود من السياسات العامة القاصرة لمعالجتها. من المؤسف أنه لا يوجد لقاح للتعامل مع ذلك."