التضخّم 84 في المئة عام 2020

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كتبت "الأخبار":

بعد أكثر من عام على انفجار الأزمة الماليّة، وفي مؤشّر جديد على حجم الانهيار الاقتصادي، سجّل معدّل التضخّم في لبنان، خلال عام 2020 نسبة 84,9%، بحسب ما كشفت البيانات الرسمية للإدارة المركزية للإحصاء. وأشارت إلى أن معدلات التضخم السنوي عن السنوات السابقة كالآتي:

– العام 2019: (2,90%)

– العام 2018: (6,07%)

– العام 2017: (4,4%)

– العام 2016: (0,82 – %)

– العام 2015: (3,75 – %)

– العام 2014: (1,9%)

– العام 2013: (4,8%)



وتدل هذه الأرقام، على قفزات مرعبة في الأسعار، والتي لم تعُد تتناسب مطلقاً مع القدرة الشرائية لغالبية السكان، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وهو ما أدى إلى أن يصبح أكثر من 50 في المئة من السكان تحت خط الفقر.