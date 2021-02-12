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عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 شباط 2021

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الأخبار

مصرف لبنان يهدّد بالعتمة: لا دولارات للكهرباء
كورونا: الاصابات 7 أضعاف المُعلَن
35% نسبة المناعة المجتمعية: الإصابات الفعلية سبعة أضعاف المعلنة
‫رفع الدعم عن القطاع الزراعي: سقوط آخر أعمدة الإنتاج
‫موسكو تعيد تفعيل الحوار: تفاهمات أوّليّة بين دمشق و«قسد»

البناء

بلينكن يعلن التفاهم مع الرياض على آلية للتسوية اليمنيّة… وأنصار الله يتقدّمون نحو مأرب
الحريريّ يكشف نتائج زيارته الى باريس بامتعاض جنبلاط... وترجيح الـ 20 وزيراً؟
تشييع لقمان سليم في الضاحية بحضور السفيرة الأميركيّة... وتساؤلات حول الهاتف

اللواء

استئناف المبادرة بعد جولة ماكرون الخليجية.. ورواتب القطاع العام تنتظر الموازنة

الجمهورية

الحكومة أو عقوبات جديدة
السفيرة الاميركية في الضاحية
الحريري عاد بأفكار فرنسية..ونزاع على حــكومتي الـ 18 و20

الديار

مفاعيل «عشاء» باريس مجمدة بانتظار الاجوبة السعودية والمرونة الاميركية
فرنسا تسعى لدى الرياض لرفع «الفيتو» عن الحريري دون التزامات مالية !
تحقيقات جريمة المرفأ في «حلقة مفرغة» وطريق التدقيق الجنائي «سالكة» ؟

 

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