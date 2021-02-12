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أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 شباط 2021

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البناء

خفايا

قالت مصادر اقتصادية إن التباطؤ في تطبيق ترشيد الدعم واعتماد البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر فقراً بعد سنة من بدء المناقشات بالمشروع وإنفاق أكثر من خمسة مليارات دولار من وقتها على الدعم الفوضويّ يعني أن الاهتراء في مؤسسات الدولة ليس مشروطاً بطبيعة القوى السياسية التي تتشكّل منها الحكومة.

كواليس

قالت مصادر يمنية إن مراقبة كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع قتل الصحافي جمال خاشقجي بعد إعلان الرئيس جو بايدن أن صاحب القرار بالقتل هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيكشف صدقيّة إدارة بايدن في ملفات المنطقة، خصوصاً الملف اليمني المرتبط مباشرة بجدية واشنطن في التعامل جدياً مع ولي العهد صاحب الحرب على اليمن.

 

اللواء

لغز

يتصرف فريق السلطة على أساس أن القرار بيده، وعليه أن يتصرف، أو إعادة النظر بأداء حكومة تصريف الأعمال.

غمز

قطعت محطة تلفزيونية عن غالبية أحياء إحدى الضواحي، والمحافظات المشمولة بهذا التدبير أيضاً، بعد ظهور إعلامي معروف...

همس

استبعد دبلوماسي مقيم في عاصمة أوروبية حصول انفراج حكومي، قريب، ورجح المضي في المراوحة، بانتظار بدء المحادثات العلنية الغربية - الإيرانية.

 

الجمهورية

تستعد مجموعة سياسية وحزبية للإعلان عن تحالف جديد لمقاربة الملفات بنظرة جديدة تشكل بديلاً من آلية الحكم اليوم.

أبلغت شخصية روحية الى أحد زوارها أنها تستطيع أن تمون على شخصية سياسية من طائفة أخرى.

طلب مرجع رسمي من مدير مرفق عام أساسي إستخدام كل ما لديه للدعم حتى الفلس الأخير، لإنقاذ نفسه على حساب المودعين.

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