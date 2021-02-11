هكذا علّق مصرف لبنان على الأخبار المتداولة عن مصير ومستقبل المصارف في لبنان

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أكد مصرف لبنان، في بيان، ان "الأخبار التي تدوالتها بعض وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي عن مصير ومستقبل المصارف في لبنان، ذهبت إلى استنتاجات تكلمت فيها عن دمج وإفلاسات، هي في الواقع غير صحيحة تماما ً وهي عارية من اي حقيقة".

وتابع: "ان مصرف لبنان من خلال التعميم ١٥٤ الذي أصدره منح المصارف فترة تمتد الى اخر شهر شباط لتلبية مطالب مصرف لبنان من زيادات في رأس المال و تكوين السيولة لدى المصارف المراسلة، وهذه المهلة لم تمر بعد".

وتابع: "ونحن كمصرف لبنان لا نعرف لغاية اليوم من هي المصارف التي ستنفذ التعميم ومن هي المصارف العاجزة عن ذلك.

ونتعجب عندما نرى محللين يستبقون الوقائع مما يعني ان هنالك من يريد إفشال هذا التعميم. كما ليست هذه المحاولة الأولى التي تهدف لهذا الغرض كما رأينا ذلك في الماضي القريب والبعيد لعدم تنفيذ التعميم ١٥٤".