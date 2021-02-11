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لجنة تجار جبيل: نطالب بتعديل قرار الاقفال وفتح محالنا التجارية

11
FEBRUARY
2021
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بيان صادر عن لجنة تجار جبيل:


كنا قد أصدرنا بيانا منذ أربعة أيام ندعو فيه إلى الفتح الفوري لمحالنا التجاريه وكنا قد تريثنا بانتظار ما سيؤول إليه اجتماع رئيس جمعية تجار بيروت السيد نقولا الشماس مع المعنيين الذي لم يؤت بنتيجة سريعه ودعما للأجتماع المقرر نهار الجمعه 12/2/2021 مع لجنة كورونا .
تجار جبيل وموظفيهم يعانون الأمرين من الاقفال .
لذا اتينا اليكم اليوم عارضين الوضع المأساوي الذي يتعرض له قطاعنا والمعاناة التي نرزح تحتها
إن قطاعنا اليوم يتعرض للافلاس الكامل ليس من جائحة كورونا إنما من الاقفال الذي يقضي على مواسمنا التي نعتمد عليها لتمويل المواسم المقبلة.فثلاثة اشهر من فصل الشتاء اقفلنا .ماذا تبقى لنا كي نكمل ونجدد بضاعتنا بالإضافة إلى تراكم المصاريف من بدلات ايجار ومعاشات وفواتير الكهرباء واشتراكات المولدات والخليوي والتليفون وتسديد ضريبة الدخل والtva .كلها مصاريف نسددها شهريا ونحن مقفلون ابواب متاجرنا عدا عن مصاريفنا الشخصية ودفع بدلات التأمين لاءنه لا يحق لنا بالضمان الاجتماعي
المصاريف والأعبأ تتراكم ولا من يعين ولا من يرحم ولا من يحسم ولا من يساعد .بالأضافة إلى أموال صودرت من المصارف لا يمكننا الوصول إليها لنصمد.
أعباء كلها علينا كتجار والدولة تطالب بتسديد الموجبات دون أي مراعات لظروفنا الصعبه
اتينا بكتابنا هذا نطالبكم بتعديل قرار الاقفال وفتح محالنا التجاريه وذلك ابتداء من نهار الاثنين 15/2/2021 متعهدين بالالتزام بالمعايير الوقائية والتباعد الاجتماعي وحفاظا على ممتلاكتنا واستمرارية لثباتنا مع موظفينا في اعمالنا
فألتاخير ليس من صالحنا والسرعه في التنفيذ والتعديل في قرارات اللجان هما املنا الوحيد في الاستمرارية والصمود

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