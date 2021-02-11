اللواء السيد: المطلوب معرفة الحقيقة لا المتاجرة بالدم

A + A -

غرد النائب اللواء جميل السيد قائلاً:" سفراء أميركا وأوروبا في الضاحية بمناسبة تشييع لقمان سليم، ربّما لاحظوا أن حضورهم لم يستلزم تدابير أمنية ولا طائرات حماية وأن لقمان سليم أمضى كل حياته في ذلك البيت بالذات وأن الضاحية ليست أدغالاً بل مواطنون لهم عقيدة دفاعية هي المقاومة وأن المطلوب معرفة الحقيقة لا المتاجرة بالدم..من لم يسمع والدة لقمان سليم؟! ربما هي الوحيدة التي يجوز لها أن تنفعل وترمي الإتهامات جزافاً كأُمّ مفجوعة، لكنها على عكس ذلك، كانت راقية خلوقة واعية مسؤولة وحريصة على وطن وحقيقة، وربّما على بعض السفلة والسافلات الذين أفرغوا حقدهم وسمومهم وقذاراتهم، أن يتعلّموا بعضاً مِن أخلاقها.."