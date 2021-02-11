MTV: إعتذار فإزدواجية ثم بلبلة وقطع البث!

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علم ان تداعيات الحلقة الأخيرة من برنامج "حكي صادق" على شاشة الـMTV التي حملت اتهاما مباشرا لحزب الله بإغتيال الناشط لقمان سليم، تزداد إشتدادا. فبعد البيان الذي اصدره رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ والذي ضمّنه تنصل رئيس مجلس ادارة القناة ميشال المر من مضمون الحلقة بحجة أنه لم يطلع عليها مسبقا بسبب خضوعه لجراحة في البروستات، تعمد القيمون على المحطة عدم تنزيل مضمون الحلقة على موقعها الالكتروني. في الموازاة، بعث المر برسالة الى قيادة حزب الله عبر أحد الوسطاء وُضعت في سياق اعتذاره عما حصل، الى جانب أنه وعد بعدم تكرار الاتهام المباشر. غير أن المفاجأة حملتها ليل امس حلقة "من الشعب" والتي حملت تلميحا الى حزب الله. وهذا الامر اثار الحيرة لدى الحزب الذي اعتبر ان ثمة ازدواجية واضحة فيما حصل.

وتترقب الاوساط المراقبة ما اذا كانت الحلقة المقبلة من "حكي صادق" ستعرض في موعدها يوم الاثنين، أم أن مجمل هذا التطورات ستغيّر في البرمجة أو تؤثر فيها.



وتردد أن محطات اعادة البث التلفزيوني في عدد من المناطق عمدت الى قطع بث الـMTV، إحتجاجا على المقاربة التي اعتمدتها في تغطية حدث اغتيال سليم.