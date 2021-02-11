لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط: لا بد من إعادة عامل الثقة بين المودع والمصرف

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عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والسادة النواب الأعضاء علي درويش، شوقي الدكاش، روجيه عازار، ميشال ضاهر، إدي ابي اللمع والكسندر ماتوسيان.

وكان الاجتماع مخصصا للقاء رئيس جمعية المصارف سليم صفير.



بعد كلمة ترحيب من البستاني بالدكتور سليم صفير ومستشار جمعية المصارف السيد روجيه داغر بدأ الدكتور صفير حديثه عن رؤيا جمعية المصارف لعملية نهوض القطاع المصرفي والخطة التي تم اعتمادها من الجمعية والتي هي قيد التداول مع مصرف لبنان.

ثم شرح روجيه داغر بالتفصيل عن الخطة ومفهوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمعروفة بإسم Restructuring أو Banking resolution والتي تقوم على عملية إنقاذ المصارف وذلك باعتماد عدة تدابير بدءاً من إعادة الرسملة والدمج وصولاً إلى تصفية البعض.

ومن ثم ناقش النواب خطة المصارف وطالبوا بضرورة حماية وتحرير أموال المودعين وضرورة وضع خطة زمنية تطمئن المودع، كذلك طالبوا بتطبيق تعميم مصرف لبنان بالنسبة للدولار الطالبي.

وقد اتفق الجميع أنه لا بد من إعادة عامل الثقة بين المودع والمصرف وأنه على المصارف أن تلعب دوراً كبيراً في طمانة المودع.

وقد أبقت لجنة الاقتصاد إجتماعاتها مفتوحة.