living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط: لا بد من إعادة عامل الثقة بين المودع والمصرف

11
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والسادة النواب الأعضاء علي درويش، شوقي الدكاش، روجيه عازار، ميشال ضاهر، إدي ابي اللمع والكسندر ماتوسيان.
وكان الاجتماع مخصصا للقاء رئيس جمعية المصارف سليم صفير.

بعد كلمة ترحيب من البستاني بالدكتور سليم صفير ومستشار جمعية المصارف السيد روجيه داغر بدأ الدكتور صفير حديثه عن رؤيا جمعية المصارف لعملية نهوض القطاع المصرفي والخطة التي تم اعتمادها من الجمعية والتي هي قيد التداول مع مصرف لبنان.
ثم شرح روجيه داغر بالتفصيل عن الخطة ومفهوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمعروفة بإسم Restructuring أو Banking resolution والتي تقوم على عملية إنقاذ المصارف وذلك باعتماد عدة تدابير بدءاً من إعادة الرسملة والدمج وصولاً إلى تصفية البعض.
ومن ثم ناقش النواب خطة المصارف وطالبوا بضرورة حماية وتحرير أموال المودعين وضرورة وضع خطة زمنية تطمئن المودع، كذلك طالبوا بتطبيق تعميم مصرف لبنان بالنسبة للدولار الطالبي.
وقد اتفق الجميع أنه لا بد من إعادة عامل الثقة بين المودع والمصرف وأنه على المصارف أن تلعب دوراً كبيراً في طمانة المودع.
وقد أبقت لجنة الاقتصاد إجتماعاتها مفتوحة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout