living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبو زيد بعد لقائه بوغدانوف: الحكومة الروسية مستعدة لتزويد لبنان ببعض اللقاحات بلا مقابل

11
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعلن النائب السابق امل ابو زيد "ان روسيا تعتبر لبنان بلداً صديقاً ،وان الحكومة الروسية مستعدة لتزويد لبنان ببعض اللقاحات من دون أي مقابل وبشكل مجاني، وهذه الخطوة تؤكد على روابط الصداقة بين الشعبين الروسي واللبناني".
 
وكان أبو زيد التقى في موسكو مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف،وكشف بعد عودته الى بيروت أنه تبلّغ خلال اللقاء موافقة الدولة اللبنانية على استيراد اللقاح الروسي سبوتنيك.
 
وأوضح " أن النقاش تطرّق خلال اللقاء الى الوضع الحكومي، وشرحت للسيد بوغدانوف وجهة نظرنا من حيث الشراكة الوطنية الفعلية بين رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهورية.هذه الشراكة دستورية حسب النص ولرئيس الجمهورية الحق بتسمية الوزراء المسيحيين ومن غير المقبول فرض أسماء على فخامته وهو غير موافق عليها ".واضاف" إن اللقاء المباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف كفيل بفتح المجال للتفاهم على تأليف الحكومة شرط الاعتماد على معايير واضحة والإلتزام بالنصوص الدستورية الأساسية التي أقسم الرئيس العماد ميشال عون على احترامها".
 
ولفت الى " أن روسيا ترفض التدخل في هذا الملف بشكل مباشر ولكنها تعتبر ولادة الحكومة مطلباً اساسياً لاستقرار لبنان".وقال "لمست تطابقاً بين وجهة نظرنا وبين التوجّه الروسي لناحية ضرورة ولادة الحكومة في لبنان بسبب تفاقم الازمات الاجتماعية والسياسية والامنية".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout