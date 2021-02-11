متى تبدأ العاصفة؟

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يؤثر على لبنان استقرار جوي طيلة هذا الاسبوع، تليه مؤشرات قوية عن عاصفة ثلجية بدء من يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل وتستمر لأيام عدة.

وقد تكون هذه العاصفة من الاشد برودة منذ سنوات، والتأكيد ومزيد من التفاصيل لاحقاً مع اقتراب الفترة الزمنية واكتمال المعطيات.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٣و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٣ درجة

- الجو قليل السحب اجمالا

- الرياح شمالية غربية ضعيفة

- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜

- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجات.

السبت: قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجات.