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قراءة في أرقام أمس.. كورونا ما زال نشطًا جدًا!

11
FEBRUARY
2021
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غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض سائلاً: ماذا يمكننا ان نستنتج من أرقام الكورونا المبلغ عنها أمس؟ ٣١٥٧ حالة جديدة، ٢١٪ معدل للفحوصات الموجبة، ٩٢٨ مريض في العناية المركزة، و٦٦ حالة وفاة. لا يزال الكورونا نشطًا جدًا في المجتمع. لماذا، على الرغم من أسابيع من الإغلاق؟ وكأفراد، ما هي الخيارات المتاحة لنا؟

رأى، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر أن "ثلاثة أسباب محتملة. كانت الإجراءات صارمة ولكن الامتثال لم يكن متجانسًا عبر لبنان. توفر المناطق التي لم تتبع فيها التدابير بشكل صارم بيئة حاضنة لاستمرار العدوى. كما إن وجود المتحور البريطاني الأكثر عدوى، والذي ينتشر بالتأكيد، يقلل أيضًا من فعالية الاجراءات."

وقال: أخيرًا، كان حجم انتشار الفيروس في كانون الاول كبيرا وواسع النطاق لدرجة أن الأمر سيستغرق مدة أطول حتى تنخفض الأرقام بشكل كبير. بصرف النظر عن التفسير الحقيقي، ستظل المستشفيات مشغولة في علاج مرضى الكورونا في المستقبل المنظور.

وأضاف: للأفراد ، هناك خيار. سيتخذ البعض الاحتياطات، ويتبعون النصائح الجديدة مثل ارتداء كمامتين بدل واحدة، ويخططون لتلقي اللقاح عند توفره. اما البعض الاخر، فسيختارون سلوكا غير مبال، ويشكلون مخاطر على أنفسهم والناس من حولهم. كلاهما يأمل في الأفضل، لكن الحظ عادة لا يبتسم للمتهورين.

 

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