التنمية والتحرير : مساعي الحريري تسير بالتوازي مع جهود داخلية

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البناء : لفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إلى أن «المشاورات مستمرّة في الداخل والخارج بمواكبة من الرئيس بري لتذليل العقد أمام ولادة الحكومة لكن حتى الآن لم يحصل أي تطور بانتظار نتائج جولة الحريري وزيارة ماكرون إلى السعودية»، موضحة أن «المساعي الخارجية التي يقوم بها الحريري تسير بالتوازي مع جهود داخلية على أمل التوصل إلى توافق بين الرئيسين العماد ميشال عون والحريري لتأليف حكومة».

وشددت المصادر على أن «مبادرة الرئيس بري كفيلة بتدوير زوايا الخلاف على بعض الحقائب والحصص ومنع أي طرف من الحصول على الثلث المعطل الذي يطالب به التيار الوطني الحر».