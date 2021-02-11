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"التيار" للحريري : لعدم الرهان على الضغوط على "الرئيس"

11
FEBRUARY
2021
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البناء : دعت أوساط التيار الوطني الحر عبر «البناء» الرئيس المكلف إلى عدم الرهان على الضغوط الخارجية على رئيس الجمهورية للتنازل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية. ولفتت إلى أن الحل لتشكيل الحكومة يحصل في لبنان ويبدأ باستكمال التشاور والحوار بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف.

 

ولفت مصدر مطلع في التيار الوطني الحر إلى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسك بتسمية ستة وزراء في حكومة الـ18 وزيرا تحقيقا للشراكة، والتي صارت اكثر من ضرورية وواجبة لغياب تكتلين كبيرين غير مشاركين في الحكومة وهما «تكتل الجمهورية القوية» و»تكتل لبنان القوي»،

 

وبالتالي أصبح لزاماً ان يسمّي الرئيس عون ستة وزراء في وقت ان الحريري اتفق مع المردة على اسم الوزير، وحزب الطاشناق أعلن استقلاله وسمى وزيراً والحريري نفسه سمى وزيراً وبقي ستة وزراء من الواجب ان يعمد الى تسميتهم رئيس الجمهورية».

 

وأوضح أن «الوجه الباطن يعود الى ان الحريري يريد تسمية الوزراء المسيحيين خصوصاً أن قسماً كبيراً منهم وتحديداً المسيحيين اتصل بهم وأبلغهم بأنهم وزراء في تشكيلته الحكومية، اما الخلفية فهي الإمساك بالحكومة وقراراتها حتى لا يكون عند الرئيس عون قدرة على المشاركة بقرارات الحكومة».

البناء
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