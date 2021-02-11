أسرار الصحف ليوم الخميس 11 شباط 2021

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر عسكرية إن جيش الاحتلال لا يزال يحلل أبعاد ومعاني الصاروخ الذي استهدف إحدى مسيّراته المتطورة فوق الساحل الجنوبي قبل أسابيع وطبيعة الرسالة التي تقف خلف إظهاره في الميدان للمرة الأولى وما إذا كان إيذاناً بمرحلة جديدة في رسم قواعد الاشتباك ولاحظت أن قصف سورية بعد ذلك تمّ من سماء الجولان المحتلّ وليس من الأجواء اللبنانية.



كواليس

قال مصدر روسي أمني إن موسكو تراقب المبادرات الأميركية تجاه وقف حرب اليمن من زاوية محدّدة وهي مدى ربطها بالسعي لتنفيذ تطلعات البنتاغون بشرعنة قاعدة عسكرية أميركية تمسك بمضيق باب المندب سواء تحت شعار مكافحة تنظيم القاعدة أو من خلال نظام فدرالي يضمّ المنطقة الاستراتيجية الى اقليم يتبع سياسياً للأميركي.

اللواء: اسرار

لغز

رئيس لجنة نيابية فاعلة يواجه إحراجات، بسبب تنظيراته إزاء مشروع وضع على الطاولة، بانتظار إعادة النظر فيه، قبل بحثه وإقراره..



غمز

تدخلت جهات صديقة لدى عائلة مفجوعة، لإعادة النظر بالتوجه في ما خص مسار التحقيق والمرجعية القضائية التي يتعين أن تتولى هذه المهمة..



همس

يواجه لبنان، حسب معلومات أبلغت للمعنيين، وضعاً بالغ الصعوبة، أمنياً ومالياً، إذا اخفقت المحاولة الجارية لإخراج الملف الحكومي من «دائرة الجمود»!



نداء الوطن : خفايا

تبين أنّ تهريب الأموال إلى الخارج يتخذ منذ العام 2019 وبصورة متصاعدة شكل تصدير أطنان من سبائك الذهب غير المصنّع إلى الخارج، مع حركة شراء كثيفة للسبائك والأونصات الذهبية من السوق المحلي.

أظهرت دراسة أجرتها إحدى الجمعيات المتخصصة في مكافحة الفساد أنّ وزارة المالية تحتل المرتبة الأولى في مستويات الفساد الإداري، وفي كلفته على الخزينة العامة لا سيما في الدوائر العقارية والتلاعب الضريبي والتهرّب الجمركي.

مع اقتراب بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد الشهر المقبل، ستنتقل مسؤولية السفارة اللبنانية في واشنطن إلى القائم بالأعمال بصفته الديبلوماسي الأعلى رتبة في السفارة.