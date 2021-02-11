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جنبلاط مع الحريري "لأبعد حدود"

11
FEBRUARY
2021
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نداء الوطن : بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الحريري برئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عند العاشرة من ليل الثلاثاء، أوضحت مصادر قيادية اشتراكية لـ"نداء الوطن"، كاشفةً أنّ الاتصال اتسم في الشكل "بكثير من الود على المستوى الشخصي لا سيما وأنه أتى بعد الموقف الإيجابي الذي اتخذه جنبلاط إزاء الحريري إثر فيديو بعبدا المسيء بحقه".

 

أما في المضمون، فتناول التشاور مختلف جوانب الواقع الحكومي "بحيث يمكن القول إنه أصبح هناك تقارب في وجهات النظر بخلاف الفترات الماضية".

 

وإذ شددت على أنّ "الاستعصاء في التأليف باتت واضحة أسبابه"، أكدت المصادر أنّ جنبلاط أكد وقوفه مع الحريري "لأبعد حدود"، وأنهما تناقشا خلال الاتصال في مستجدات المواقف وفي نتائج جولة الرئيس المكلف الخارجية واتصالاته وصولاً إلى مبادرة الرئيس نبيه بري التي سرعان ما اصطدمت "بالحائط المسدود نفسه المرتكز على مطلب جبران باسيل بالاستحواذ على الثلث المعطل في الحكومة"، منوهةً بأنّ التواصل سيستمر بين الجانبين اللذين اتفقا على استكمال التشاور بعد لقاء الحريري بماكرون.

نداء الوطن
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