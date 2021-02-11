جعجع يؤكد متانة "التحالف الشيطاني"

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نداء الوطن : برز خلال الساعات الأخيرة تصويب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على "التحالف الشيطاني" القائم بين كل من "التيار الوطني" و"حزب الله"، معرباً عن ثقته بأنّ أياّ من طرفيه ليس في وارد فك هذا التحالف الذي تجمعه "مصالح جهنمية"، ودعا من هذا المنطلق إلى عدم المراهنة على ذلك، لأنّ الطرفين لديهما "مصالح مشتركة على حساب الدولة"، مستغرباً الرهان على حزب "Anti – دولة" في أن يبني الدولة، مع تذكير جعجع بدور "التيار الوطني" أيضاً في منع بناء الدولة والحؤول دون مكافحة الفساد، خصوصاً وأنه "منذ أن استلم الرئيس العماد ميشال عون الحكم سرت أوسع موجة فساد" في البلد.