مواقف مهمة للسيد نصر الله والرئيس المكلف

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الديار : ان حالة الترقب بقيت سيدة الموقف بانتظار عودة الحريري المرتقبة الى بيروت قبل ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري يوم الاحد المقبل.

وقالت مصادر مطلعة ان نتائج الاتصالات والحركة القائمة يفترض ان تتضح معالمها بعد عودته، مشيرة الى ان عودة حركة الموفد الفرنسي لبيروت ستكون مؤشرا ايجابيا لمسار المبادرة الايجابية.

واضافت ان ما سيقوله الحريري في ذكرى 14 شباط سيكون ايضا مؤشرا لنتائج واجواء الحراك الفرنسي الاخير وما تحقق حتى الآن.

واشارت ايضا الى الاطلالة الاعلامية المنتظرة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الثلاثاء المقبل في ذكرى شهداء المقاومة، لافتة الى انها ستتضمن مواقف مهمة وبارزة بشأن التطورات اللبنانية والاقليمية والدولية، وستتطرق بطبيعة الحال الى الوضع الحكومي.