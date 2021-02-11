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أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات العائدة إلى فيروس كورونا / Covid-19، المعلومات الآتية:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الياعات الـ 24 المنصرمة: 632 فحصا
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 22
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 5
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 947 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53
- حالات وفاة: 4