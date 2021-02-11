A + A -

أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات العائدة إلى فيروس كورونا / Covid-19، المعلومات الآتية:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الياعات الـ 24 المنصرمة: 632 فحصا

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 22

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 5

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 947 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

- حالات وفاة: 4