أفرام يزرع أشجار أرز تقديرا للرئيس عون وتكريما لشهداء المرفأ

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يقوم رئيس مجلس الادارة - المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام، منذ عامين، بزرع غابة كبيرة من شجر الأرز 400 أرزة لغاية اليوم، بأسماء أصدقاء المصلحة، قدامى المصلحة، الوزراء، النواب الذين يدعمون المصلحة إضافة الى الصحافيين.



كما وزرع افرام غابة من 210 شجرة أرز بأسماء شهداء انفجار مرفأ بيروت تكريما لهم وسيتم تدشينها خلال الربيع بدعوة مفتوحة لعائلات الشهداء.



وزرع افرام أرزة كبيرة باسم فخامة الرئيس العماد ميشال عون تقديرا لدعمه المطلق لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية وشكرا لرسالة الدعم والتهنئة من فخامته لأفرام.